Copa do Mundo Feminina Austrália e Nigéria garantem classificação às oitavas de final da Copa do Mundo feminina As duas seleções do grupo B aguardam as adversárias do grupo D

Donas da casa, a Austrália não tomou conhecimento das atuais campeãs olímpicas e derrotaram o Canadá por 4 a 0, no estádio Retangular de Melbourne. No outro jogo do grupo B da Copa do Mundo feminina nesta segunda-feira (31), Nigéria e Irlanda ficaram apenas num empate em 0 a 0 no Suncorp Stadium.

Com os resultados, Austrália e Nigéria garantiram a classificação às oitavas de final. As donas da casa passaram na primeira posição.

As classificadas do grupo B aguardam a definição do grupo D para conhecer as adversárias nas oitavas de final. Inglaterra, Dinamarca, China e Haiti decidem as duas vagas nesta terça-feira (1).

Matildas no mata-mata

A Austrália surpreendeu as canadenses e construiu o resultado com certa facilidade. Apesar de ter menos posse de bola, as donas da casa abriram o placar aos nove minutos com Hayley Raso e a meio-campista ampliou no final da primeira etapa.

No segundo tempo, a seleção de Canadá buscou o resultado, porém foram pouco agressivas. A Austrália não perdoou e fez o terceiro gol com Mary Fowler num ótimo contra-ataque. Steph Catley fechou as contas nos acréscimos.

Nigéria avançou

Irlanda e Nigéria fizeram um jogo travado. Com a vantagem na fase de grupos, as nigerianas tiveram inteligência para controlar a partida.





