Tênis Austrália Open: Bia Haddad e João Fonseca defendem Brasil no primeiro grand slam do ano A paulista estreia na noite deste sábado (17)

O Aberto da Austrália, primeiro grand slam da temporada de 2026, começa neste sábado (17), em Melbourne. O Brasil estará representado apenas por suas grandes estrelas do circuito: Bia Haddad e João Fonseca.

A paulista Beatriz Haddad Maia será uma das primeiras a entrar em quadra. A número 39 do ranking da WTA duela diante da cazaque Yulia Putintseva, que atualmente ocupa a 105ª.

O confronto será disputado na Quadra 6, a partir das 21h, deste sábado. Em caso de vitória, pode encarar a vencedora do duelo entre a francesa Elsa Jacquemot (58ª) e a ucraniana Marta Kostyuk (20ª).

Se a segunda rodada já parece pesada, as fases seguintes apresentam a possibilidade de confrontos ainda mais duros a partir da terceira rodada, quando despontam nomes como Ekaterina Alexandrova (11ª) e Jasmine Paolini, atual número 3 do mundo.

Masculino

Já na chave individual masculina, João Fonseca chega como o número 30 do mundo e essa será a primeira vez que ele disputou um grand slam entre os principais nomes do circuito.

João Fonseca durante treino na Austrália - Foto: William West / AFP

A estreia será contra o norte-americano Eliot Spizzirri (89º), no domingo (18), e, se avançar, pode enfrentar Luca Nardi (108º) ou Yibing Wu (168º). A partir da terceira rodada, o caminho pode incluir um duelo contra Jannik Sinner, atual número 2 do mundo e bicampeão do Aberto da Austrália.



