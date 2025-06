A- A+

Copa do Mundo Austrália se classifica para Copa de 2026; Arábia Saudita vai para repescagem Duelo direto aconteceu nesta terça-feira (10), na Arábia Saudita

A Austrália selou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10), ao vencer por 2 a 1 a Arábia Saudita, fora de casa, e mandou o rival para a repescagem tentar conseguir uma vaga no torneio.

Os australianos, que competem nas Eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol (AFC) desde 2006, se juntam às cinco equipes do continente já classificadas para o Mundial: Japão, Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia.

Os 'Socceroos' também são a 11ª seleção com presença garantida no Mundial do ano que vem, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

Abdulrahman Al Aboud abriu o placar para a Arábia Saudita aos 19 minutos, mas Connor Metcalfe (42') e Mitchell Duke (48') viraram para a Austrália, que tinha a vaga praticamente assegurada, já que os sauditas precisavam de uma vitória por pelo menos cinco gols de diferença para ficarem à frente na classificação do grupo.

Será a sétima participação da Austrália na Copa do Mundo, a sexta consecutiva. A primeira foi em 1974.

Os melhores resultados do país foram as oitavas de final em 2006 (derrota por 1 a 0 para a Itália) e em 2022 (derrota por 2 a 1 para a Argentina).

A Arábia Saudita, que no último Mundial venceu a Argentina de Lionel Messi na estreia, vai participar da quarta fase das Eliminatórias asiáticas, que começará em outubro, junto com Iraque, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã.

Esses países serão divididos em dois grupos de três equipes. Os líderes de cada chave se enfrentarão entre si e o vencedor irá para uma repescagem intercontinental com duas seleções da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), uma da CAF (África), uma da Conmebol (América do Sul) e uma da OFC (Oceania).

A Arábia Saudita será a anfitriã da Copa do Mundo de 2034.

Veja também