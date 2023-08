A- A+

Copa do Mundo Feminina Com 75 mil torcedores, Austrália vence Dinamarca e chega nas quartas de final da Copa do Mundo As Matildas vão enfrentar quem se classificar do confronto entre França e Marrocos

Com 75 mil torcedores no Accor Stadium, a Austrália venceu a Dinamarca por 2 a 0 e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo feminina, em confronto disputado nesta segunda-feira (7).

As australianas aguardam o vencedor do duelo entre França e Marrocos para saber o confronto das quartas de final. A partida da próxima fase está marcada para o sábado (12), às 4h.

A Dinamarca começou a partida com ímpeto ofensivo, porém não foram efetivas nas chances criadas. Aos 28 minutos, a Austrália abriu o placar num excelente contra-ataque. Caitlin Foord foi lançada por Fowler enquanto estava no campo de defesa, arrancou com a bola e bateu sem chances para a goleira Lene Christensen.

Após o gol, Foord assumiu o posto como a principal peça ofensiva da Austrália e se tornou um perigo cada vez que avançava pelo lado esquerdo.

A Austrália voltou a balançar as redes já na segunda etapa. Novamente no contra-ataque, as Matildas construíram de forma coletiva até que a bola chegou em Egmond fez o pivô para Hayley Raso estufar o gol das dinamarquesas aos 25 minutos.

