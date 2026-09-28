Austrália x Brasil: confira onde assistir ao amistoso
Confronto será nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane
O adversário é o mesmo, mas o desejo é que o desempenho e o resultado sejam completamente diferentes. Nesta terça-feira (29), o Brasil enfrenta novamente a Austrália, em amistoso que será disputado no Suncorp Stadium, em Brisbane. Na semana passada, brasileiros e australianos também se encontraram, com um empate em 1x1, no Queensland Country Bank, em Townsville.
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Mudanças
A tendência é que o técnico Carlo Ancelotti promova mudanças na equipe titular, reforçando o meio-campo e utilizando Raphinha como um "falso 9". Além disso, há a possibilidade de novos nomes ganharem chances no time inicial.
No último treino antes de encarar a seleção australiana, Ancelotti escalou o time titular com Otávio, Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Júnior. Endrick e Estêvão podem começar no banco de reservas.
Caso Raphinha seja deslocado para o centro da área, ele atuará em um setor que vem exercendo no Barcelona e se destacando na equipe espanhola. No clube catalão, o jogador mudou de função nesta temporada, vem atuando mais próximo do gol e assumiu o protagonismo ofensivo.
Com a função de '9', o atacante vem brilhando neste começo de temporada. Até aqui, em 2026/27, ele soma oito jogos, com 14 gols e três assistências pelo Barcelona. Em seus dois últimos jogos, antes de se apresentar à Seleção, ele anotou dois hat-tricks, contra Racing Santander e Sevilla.
Futuro
Bastante cobrado após o amistoso passado, Ancelotti garantiu que as cobranças externas não atrapalham o trabalho desenvolvido. "A crítica sempre existiu e sempre vai existir. Ela não afeta a ideia que tenho para o futuro desta Seleção e desses jogadores", declarou. "Estamos trabalhando para o Brasil ser protagonista. A expectativa é muito alta. Aqui, você tem de ganhar a Copa do Mundo", admitiu.
Na visão do italiano, a renovação dará frutos logo. "A prioridade agora é construir uma nova geração que possa acompanhar a Seleção na Copa América e na Copa do Mundo. Temos de acompanhar os jovens que possam representar o futuro. Se pensarmos que é bom para o futuro da Seleção, vamos chamá-los”, concluiu.
Onde assistir: Globo, ge TV e Sportv