Tênis Australian Open 2026 terá premiação recorde; campeão receberá R$ 15 milhões Primeiro Grand Slam da temporada terá um aumento de 16% no valor total dos prêmios

Australian Open terá uma premiação recorde em 2026. Os organizadores do evento anunciaram, na manhã desta terça-feira, que o torneio terá um aumento de 16% no valor total dos prêmios e agora vai distribuir um total 75,08 milhões de dólares (cerca de R$ 406 milhões, na cotação atual) para os atletas que disputam o torneio.

O primeiro Grand Slam do ano aumentou a premiação em 16% em relação à temporada anterior. Os campeões de simples vão faturar 2,79 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) pelo título.

Quem disputar ao menos a primeira rodada terá garantido, no mínimo, 100 mil dólares (R$ 541 mil).

O diretor do torneio, Craig Tiley, destacou que a medida reflete o compromisso da Federação Australiana de Tênis em apoiar carreiras em todos os níveis, desde jovens promessas até campeões de Grand Slam.

— Ao aumentar em 55% as premiações desde 2023 e melhorar os benefícios para os jogadores, garantimos que o tênis profissional seja viável para todos os competidores. Ao apoiar os jogadores em todos os níveis, criamos uma base de talentos mais profunda e narrativas mais envolventes para os fãs — afirmou.

O torneio começará no Melbourne Park em 18 de janeiro, com Jannik Sinner e Madison Keys defendendo seus títulos.

Confira a premiação do Australian Open 2026 por fase:

Simples masculino e feminino

Primeira rodada: 100 mil dólares

Segunda rodada: 151,1 mil dólares

Terceira rodada: 220,1 mil dólares

Oitavas de final: 322,4 mil dólares

Quartas de final: 503,8 mil dólares

Semifinais: 840 mil dólares

Vice-campeão: 1,4 milhão de dólares

Campeão: 2,79 milhões de dólares

