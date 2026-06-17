Áustria derrota Jordânia por 3 a 1 na partida do Grupo J da Copa
Europeus venceram com gols de Romano Schmid (20), um gol contra Yazan Al-Arab (76) e um pênalti convertido pelo veterano Marko Arnautovic (90+12')
A seleção da Áustria derrotou a Jordânia, seleção estreante em Mundias, por 3 a 1 na última partida de terça-feira (16) na Copa do Mundo de 2026, disputada em Santa Clara, perto de São Francisco.
Os europeus venceram com gols de Romano Schmid (20), um gol contra Yazan Al-Arab (76) e um pênalti convertido pelo veterano Marko Arnautovic (90+12'). O gol jordaniano foi anotado por Ali Olwan (50).
Com a vitória, a Áustria liderou o Grupo J da Copa do Mundo ao lado da Argentina, que pouco antes derrotou a Argélia por 3 a 0 com um hat-trick de Lionel Messi.
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Áustria: Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (boné) (Kevin Danso 59), Philipp Mwene (Paul Wanner 59) - Xaver Schlager (Carney Chukwuemeka 59), Nicolas Seiwald - Romano Schmid (Patrick Wimmer 83), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Sasa Kalajdzic (Marko Arnautovic 46). Técnico: Ralf Rangnick.
Jordânia: Yazeed Moien Abdulaila - Ehsan Hadad (boné) (Mahmoud Mardi 82), Abdallah Nasib (Saed Al Rosan 81), Yazan Al-Arab, Mohammad Majed Jamil Abu Al Nadi (Saleem Obaid 72), Mohannad Abu Taha - Nizar Al Rashdan, Nour Al Din Rawabda, Ali Iyad Ali Olwan, Odeh Al Fakhouri (Aly Azaiza 89) - Musa Tamari (Mohammad Ratib Al Aldahod 88). Técnico: Jamal Sellami.