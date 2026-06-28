Áustria e Argélia empatam (3-3) com gols nos acréscimos e vão aos 16-avos da Copa
Confronto entre austríacos e argelinos já estava carregado de suspeitas antes mesmo do apito inicial
Com um gol de Sasa Kalajdzic no último suspiro (90'+6), a Áustria garantiu um empate em 3 a 3 contra a Argélia, em Kansas City, neste sábado (27), classificando as duas seleções para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, na qual o time europeu enfrentará a Espanha.
O gol de Kalajdzic salvou a Áustria da eliminação diante da Argélia, que havia ficado em vantagem minutos antes com um gol de seu capitão, Riyad Mahrez (90'+3).
A Argélia, terminando com 4 pontos no Grupo J — a mesma pontuação da Áustria —, avançou como uma das melhores terceiras colocadas, o que resultou na eliminação do Irã.
A seleção norte-africana enfrentará a Suíça em 2 de julho, mesmo dia em que a Áustria vai encarar a poderosa Espanha em Los Angeles.
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O confronto entre austríacos e argelinos já estava carregado de suspeitas antes mesmo do apito inicial, pois ambos sabiam que o perdedor seria eliminado, enquanto um empate classificaria as duas equipes.
Os europeus ficaram em vantagem duas vezes, com gols de Marko Arnautovic e Marcel Sabitzer aos 28 e 55 minutos, respectivamente.
Diante da perspectiva de ser eliminada, a Argélia reagiu com gols do lateral Rafik Belghali aos 45 minutos e do capitão Riyad Mahrez aos 60.
Após a segunda pausa para hidratação, o ritmo da partida caiu drasticamente e nenhuma das equipes se arriscou, o que gerou vaias da torcida de mais de 65 mil pessoas.
Mas, quando muitos torcedores já se dirigiam para as saídas, a Argélia surpreendeu uma Áustria complacente com o segundo gol de Mahrez, um lance que parecia destinado a eliminar a seleção europeia do torneio.
Numa investida final desesperada, a Áustria lançou todos os seus jogadores na área adversária, e Kalajdzic, que havia entrado em campo apenas um minuto antes, marcou um gol de empate dramático com uma cabeçada do centro da área argelina.
No mesmo Grupo J, a Argentina venceu a lanterna Jordânia (zero pontos) por 3 a 1 e fechou sua participação como líder, com 9 pontos. Os argentinos vão enfrentar Cabo Verde na sexta-feira, 3 de julho.
Escalações:
Áustria: Alexander Schlager - Stefan Posch, David Alaba (Kevin Danso, 62'), Philipp Lienhart, Philipp Mwene (Sasa Kalajdzic, 90+5)- Marcel Sabitzer, Xaver Schlager (Florian Grillitsch, 46'), Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Paul Wanner, 46'), Konrad Laimer - Marko Arnautovic (Michael Gregoritsch, 46'). Técnico: Ralf Rangnick.
Argélia: Oussama Benbot - Jaouen Hadjam (Rayan Ait-Nouri, 77'), Aïssa Mandi, Rafik Belghali (Samir Chergui, 71'), Ramy Bensebain - Nabil Bentaleb, Houssem Aouar (Fares Ghedjemis, 90'+4), Fares Chaibi, Ibrahim Maza - Amine Gouiri (Zineddine Belaid, 77') e Riyad Mahrez. Técnici: Vladimir Petkovic.