Automobilismo Nova promessa do automobilismo pernambucano, Daniel Neumann inicia trajetória na Porsche Cup Aos 18 anos, recifense venceu as primeiras quatro corridas em sua categoria

Pernambuco pode estar vendo crescer mais um nome importante no automobilismo. Falando com exclusividade à Folha de Pernambuco, o piloto Daniel Neumann, de apenas 18 anos, e ainda sem carteira de motorista, já deixou sua marca na história da Porsche Cup Brasil, uma das principais categorias do esporte nacional.

O recifense venceu as quatro primeiras corridas de 2025 - todas no Velocitta, em Mogi Guaçu/SP -, feito que não tinha sido atingido por nenhum outro piloto estreante em todos os 20 anos da competição. Daniel é um dos mais jovens do grid e o que mais vem despertando atenção do público.

Correndo na subdivisão Challenge Rookie, para pilotos ainda em desenvolvimento, o pernambucano é o líder absoluto. Porém, para se manter confortável nessa situação, terá que correr bem em Interlagos, neste fim de semana.

“Interlagos é uma pista que todo mundo conhece. Quando você pensa em automobilismo no Brasil, você pensa nesta pista. Já fiz alguns treinos lá de fórmula e é uma pista que eu ando o tempo todo no simulador. Agora será um marco na minha carreira, já que competir por lá é uma realização de um sonho”, disse.

Daniel Neumann, piloto da Porsche Cup Brasil - Divulgação

Início

Daniel Neumann é filho de Josimar Junior, piloto que atua na categoria Carrera, para pilotos experientes. O início do garoto foi parecido: como de muitos, no kart, mas nem sempre tão harmonioso.

“Iniciei no kart quando tinha sete anos, meu pai também estava começando a correr e queria me levar. Comecei a treinar, fiz algumas corridas, mas no único campeonato que participei, apesar de estar muito rápido, acabei batendo ou acontecendo alguma coisa que me deixava muito irritado e acabei abandonando o kart”, relembrou.

“Por muito tempo acabei não demonstrando muito interesse pelo automobilismo. Preferia fazer outras coisas, mas quando tinha 15 anos fui assistir uma corrida do meu pai na Porsche Cup e lá eu consegui analisar e perceber a beleza do esporte, que é muito técnico, difícil, e que os bastidores me fizeram apaixonar novamente. Foi assim que voltei”, explicou.

Daniel celebrando ao lado do pai Josimar (centro) - Divulgação

Assim, em poucos anos o piloto conseguiu construir a trajetória do kart à Porsche Cup. Daniel contou sobre as lições que conseguiu tirar em tão pouco tempo e a adaptação ao novo carro.

“Passei dois anos no kart, pegando a base das corridas. Ele ajuda muito no carro, porque você passa a ter um reflexo apurado, entendendo como um carro funciona e os comportamentos na pista”, iniciou.

“Nisso chegou o momento de fazer a transição. Em 2024 fiz alguns treinos de carro e Fórmula 4, mas a maior diferença que eu noto ainda hoje é a distribuição de peso. Juntos, eu e o kart temos cerca de 160 kg, sou quase metade do peso. Já no caso do carro tem uma imensidade de peso e isso influencia na guiada de uma maneira que eu não imaginava”, confidenciou Daniel.



Futuro

Mesmo com muita coisa para galgar na Porsche Cup, Daniel não esconde o desejo de desbravar o mundo com a corrida, mesmo que tenha consciência que o maior desafio seja se manter ativo.

“Eu quero estar andando de carro, independente de onde for. É um esporte muito cruel, por falta de patrocínio muitos deixam de praticar. O meu foco é pilotar o que tiver disponível, mas o meu sonho mesmo é fazer alguma coisa fora, dentro da categoria de turismo, como a WEC (Campeonato Mundial de Endurance da FIA) ou até a Stock Car aqui no Brasil, que é muito forte. Penso em trilhar essa carreira no turismo”, refletiu o piloto.

Daniel Neumann comemorando mais uma conquista na Porsche Cup Brasil - Divulgação

Compreendendo as possíveis imprevisibilidades da carreira, o pernambucano já tem bem definido um ‘plano B’ e iniciará sua vida no ensino superior em breve.

“Como o automobilismo é um esporte muito arriscado, você não sabe o que vem no amanhã. Sempre fui muito incentivado pelos meus pais a fazer faculdade e ter uma carreira mais segura. Em agosto vou iniciar uma faculdade de finanças nos Estados Unidos, de lá vou tentar conciliar meus estudos e a carreira”, projetou.



