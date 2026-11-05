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Luto Autópsia aponta para possível causa da morte do atacante Jesús de Miguel, que se chocou com goleiro Laudo preliminar indica traumatismo torácico acidental após impacto no peito durante jogo da segunda divisão espanhola; investigação também apura atendimento médico prestado ao atleta

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu em consequência de um possível traumatismo torácico acidental, segundo as primeiras conclusões da autópsia. O jogador, de 30 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de se chocar violentamente com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol, na última segunda-feira (2). O laudo preliminar foi divulgado dois dias após a morte e ainda não esclarece completamente as circunstâncias do episódio.

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A informação sobre a autópsia foi publicada pelo jornal espanhol El Día, que teve acesso ao relatório do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Santa Cruz de Tenerife. O documento já estaria em posse da juíza responsável pela investigação. As autoridades ainda precisam reunir outros elementos para determinar o que aconteceu e avaliar eventuais responsabilidades.

Além das circunstâncias da colisão, a investigação busca esclarecer se os procedimentos de emergência foram cumpridos adequadamente. Estão sendo recolhidas informações sobre o atendimento prestado ao jogador ainda no gramado e sua transferência de ambulância para o hospital. A conclusão dependerá da análise dessa documentação e do relatório definitivo da autópsia.

O que aconteceu com Jesús de Miguel?

O acidente ocorreu nos minutos finais da partida, disputada no estádio Heliodoro Rodríguez López, em Tenerife. De Miguel corria em direção a uma bola longa quando se chocou com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, que havia saído da área para tentar interceptar a jogada.

Após o impacto, o atacante caiu desacordado no gramado. Jogadores das duas equipes imediatamente solicitaram a entrada das equipes médicas, que realizaram os primeiros atendimentos ainda no campo. O atleta foi retirado de maca e levado de ambulância para o hospital.



Durante o atendimento de emergência, De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e conseguiram recuperar seus sinais vitais. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Como um golpe no peito pode provocar uma parada cardíaca?

Um impacto forte na região do tórax pode provocar lesões no coração e em outras estruturas do sistema cardiovascular, mesmo quando não há ferimento externo ou perfuração da parede torácica. Esse tipo de ocorrência é conhecido como trauma cardíaco contuso.

A força da colisão pode causar danos ao músculo cardíaco, chamado miocárdio, além de lesões nas válvulas e nas paredes do coração. Dependendo da gravidade, as consequências podem incluir alterações no funcionamento do órgão e complicações potencialmente fatais.

Outra possibilidade, mais rara, é a commotio cordis, uma parada cardíaca súbita desencadeada por um golpe no peito em um momento específico do ciclo elétrico do coração. A pancada pode provocar uma arritmia grave, mesmo em pessoas sem qualquer doença cardíaca preexistente.

De acordo com um guia da WebMD, revisado por especialistas em abril de 2026, o mecanismo pode desencadear uma fibrilação ventricular, condição em que os impulsos elétricos do coração ficam desorganizados e o órgão perde a capacidade de bombear sangue adequadamente.

Para que isso aconteça, o impacto precisa atingir uma região vulnerável do tórax exatamente em uma fração de segundo específica dos batimentos cardíacos. O cardiologista Christopher Kelly, do Hospital UNC Rex, descreveu o fenômeno à UNC Health como uma pancada forte "exatamente no lugar errado e na hora errada".

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