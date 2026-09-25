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FUTEBOL INTERNACIONAL Autor de gol da Austrália sobre o Brasil, Irankunda é a grande promessa do país Jogador se tornou o mais jovem da seleção a marcar na Copa do Mundo e foi contratado por quase R$ 90 milhões pelo Sporting

Nestory Irankunda, de 20 anos, autor do gol de falta da Austrália no empate por 1 a 1 amistoso com o Brasil, na manhã desta sexta-feira, nasceu em um campo de refugiados na Tanzânia e é tratado como "o jovem australiano mais promissor de todos os tempos" pela imprensa australiana.

Na última Copa do Mundo, ele se tornou o jogador mais jovem da história da seleção australiana a marcar um gol em um Mundial na vitória por 2 a 0 sobre a Turquia na estreia.

A família de Irankunda é natural de Burundi, na África, mas teve que fugir do país durante uma guerra civil que durou mais de uma década. Após um período de refúgio na Tanzânia, eles se estabeleceram definitivamente em Adelaide, capital costeira da Austrália.

Revelado pelo Adelaide United, o atacante foi contratado em 2024 pelo Bayern de Munique por cerca três milhões de euros (em torno de R$ 15,8 milhões na cotação da época), segundo a imprensa alemã — uma transferência.

Seleção australiana celebra gol sobre o Brasil. Foto: Saeed Khan / AFP

No clube alemão, porém, ele só jogou pela equipe B e foi emprestado para o Grasshoppers, da Suíça. Em julho do ano passado, o Bayern vendeu o australiano para o Watford, da segunda divisão inglesa, por um valor não divulgado. Seu primeiro gol pelo novo clube foi logo em uma cobrança de falta, como fez contra o Brasil.

Depois de ter defendido a Austrália na última Copa do Mundo, Irankunda foi contratado pelo Sporting, de Portugal, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,6 milhões), com contrato até 2031 e multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 472,6 milhões).

Irankunda atuando pelo Sporting. Foto: Filipe Amorim / AFP

Pela seleção australiana, o atacante agora soma sete gols em 20 partidas depois de balançar as redes contra o Brasil.

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