Autor de gol em clássico, Gabriel comemora sequência no Náutico

Em três jogos com a camisa do Náutico em 2023, o meia Gabriel Santiago anotou dois gols. O primeiro foi na vitória por 1x0 diante do Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano. Especial por abrir a “temporada de bolas na rede” no Timbu. O seguinte também teve um significado importante. Foi logo no Clássico dos Clássicos, contra o Sport, nos Aflitos, também no Estadual, no empate em 2x2. Lance que ratificou o bom momento que o camisa 10 vive no clube.



“Fiquei feliz de marcar um gol no meu primeiro clássico. Infelizmente, nós empatamos o jogo. Buscávamos os três pontos, jogamos bem, colocando nossa proposta perfeitamente, mas tomamos dois gols. O sentimento do grupo é que dava para vencer”, afirmou. “Acabei me lesionando no início da temporada, mas agora fiz três jogos como titular. Vou pegando o ritmo, ganhando minutagem para me sentir o melhor possível”, completou.





Indicado pelo técnico Dado Cavalcanti, o meia ressaltou a importância da confiança que o treinador tem passado para o jogador se firmar no time principal. “Ele trabalhou comigo no Vitória. Sabe das minhas características, o que posso entregar em campo. Ele gosta que eu jogo entre as linhas, à frente dos dois volantes. É onde me sinto mais confortável”, frisou.



O próximo jogo do Náutico é quarta (15), contra o Fluminense/PI, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. “Vamos buscar a vitória. Dentro de casa, vamos nos impor. Estamos em segundo no grupo e os três pontos serão bem-vindos”, declarou.

