A- A+

Santa Cruz Autor de um dos gols da vitória do Santa, Bortoluzo exalta resultado: "Afastar desconfiança" Tricolor voltou a vencer após duas derrotas seguidas para Sport e Náutico

Após duas derrotas seguidas - ambas em clásssicos -, o Santa Cruz voltou a se reencontrar com a vitória no Campeonato Pernambucano. E segundo Pedro Bortoluzo, autor de um dos gols da vitória por 3 a 1 contra o Porto, o resultado serviu para afastar qualquer desconfiança dentro do vestiário.

"Uma coisa que a gente sempre conversava era de não trazer desconfiança para dentro do vestiário. Nós estávamos jogando bem nos jogos, e, apesar de termos sido inferior contra o Náutico, a gente sabia do nosso potencial. E essa vitória foi muito importante para a gente mostrar para o externo que estamos confiantes, que estamos querendo e que vamos chegar firmes nas finais".

Bortoluzo também destacou a boa partida de Thiaguinho, que deu uma assistência para o seu gol e também deixou o dele, e exaltou a boa relação extracampo com o jogador.

"O Thiago é uma parceria que a gente está se dando muito bem, tanto dentro de campo, quanto fora. Fico muito feliz com a fase que ele está vivendo - está sendo muito importante para a gente - e só desejo muito mais gols e assistências, não só minha ou dele, mas de todo o ataque".

Bortoluzo também disse que, após o bom resultado contra o Porto, o próximo passo do Santa Cruz é descansar e se preparar para a "grande final" contra o Petrolina, fora de casa, na próxima terça (6).

Veja também

Formula 1 Formula 1: Lewis Hamilton será piloto da Ferrari a partir de 2025, diz canal