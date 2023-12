Autor de um gol em 2023, volante Caio Mello, ex-Bahia, é novo reforço do Santa Cruz para 2024

A- A+

O volante Caio Mello, de 23 anos, é o oitavo reforço anunciado pela diretoria do Santa Cruz para a temporada de 2024.

Natural de Uberlândia, em Minas Gerais, ele foi revelado pelas categorias de base do Bahia, onde também atuou no time principal. Em seu histórico profissional, defendeu as cores do Joinville, Ponte Preta, Luverdense e Uberlândia.

Na atual temporada, o volante entrou em campo em 30 oportunidades, sendo 14 pelo Luverdense e 16 pelo Uberlândia. Nesse período, marcou apenas um gol.

#Contratado | Caio Mello, volante de 23 anos, e que estava no Uberlândia, chega para reforçar nosso meio de campo na temporada de 2024. Na bagagem, o jovem atleta tem dois títulos baianos conquistados com a camisa do Bahia. Bem-vindo, Caio! pic.twitter.com/MstSvJl3Ud — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 1, 2023

