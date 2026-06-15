Autor do gol contra o Brasil na Copa, Saibari está perto de acerto com o Bayern, diz jornal
Clube alemão teria chegado a um acordo com o PSV, da Holanda, para contratar o meia-atacante de 25 anos
Um dos protagonistas do empate por 1 a 1 entre Marrocos e Brasil na estreia da Copa do Mundo, Ismael Saibari pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do PSV.
De acordo com o jornal alemão Bild, o Bayern de Munique chegou a um acordo com o clube holandês para contratar o meia-atacante de 25 anos após o torneio.
A publicação informa que o clube alemão desembolsará 55 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões), além de bônus previstos em contrato. O negócio estaria encaminhado, dependendo apenas dos exames médicos e da formalização dos documentos.
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Como Saibari está com a seleção marroquina nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, existe a possibilidade de os exames serem realizados durante a competição.
De acordo com a imprensa alemã, a logística não seria um problema, já que Jochen Hahne, médico do Bayern, também integra a delegação da seleção da Alemanha no torneio.
A definição, entretanto, passa pela Federação Marroquina. A expectativa é que qualquer tratativa relacionada à transferência aconteça somente após a partida contra a Escócia, válida pela segunda rodada da fase de grupos.
Revelado pelo Genk e contratado pelo PSV por apenas 200 mil euros há seis anos, Saibari se transformou em uma das principais referências da equipe holandesa. Nas últimas três temporadas, participou diretamente de 71 gols, com 42 bolas na rede e 29 assistências.
Se a negociação for concluída nos valores divulgados pelo Bild, o meia-atacante se tornará a maior venda da história do PSV.