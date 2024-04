A- A+

Sport Autor do gol da classificação do Sport, Thyere celebra revanche contra Ceará: "grande resultado" Zagueiro foi o responsável por marcar o gol da vitória rubro-negra nos acréscimos, na Arena de Pernambuco

A vitória emocionante do Sport sobre o Ceará, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, colocou o Leão pelo terceiro ano consecutivo na semifinal da competição regional. Neste ano, porém, a classificação à semifinal teve um gosto especial. O Rubro-negro deixou pelo caminho o algoz da final do ano passado.

Autor do gol que garantiu o Sport entre os quatro melhores do Nordestão, nos acréscimos do segundo tempo, o zagueiro Rafael Thyere relembrou a decisão do ano passado ao comentar a classificação na saída de campo na Arena de Pernambuco.

"Ano passado, nós fizemos um grande jogo na Ilha, mas não conseguimos o campeonato, que era tão importante para nós. Hoje, passamos de fase, que é o mais importante. Fomos campeões no Estadual, mas era importante avançar aqui também e conseguimos. A equipe toda fez uma grande partida e conseguimos um grande resultado", salientou o defensor, na saída de campo, à transmissão oficial da partida.

Com o resultado positivo sobre o Ceará, o Sport agora aguarda o vencedor de Fortaleza e Altos-PI para conhecer seu adversário na semifinal. O confronto entre cearenses e piauienses está marcado para acontecer no dia 20 de abril, na Arena Castelão.

