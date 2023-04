A- A+

NÁUTICO Autor do gol decisivo contra o Cruzeiro, Gabriel Santiago espera deixar "interogração no técnico" Meia de 23 anos passou quase um mês longe dos gramados depois de uma lesão e regressou balançando as redes pela Copa do Brasil

Decisivo na vitória do Náutico por 1x0 diante do Cruzeiro, na última quarta (12), nos Aflitos, pelo duelo de ida na terceira fase da Copa do Brasil, Gabriel Santiago concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (17). O meia falou sobre sua volta aos gramados, depois da lesão muscular na coxa direita.

Na visão do meia, que entrou no segundo tempo do jogo contra a Raposa, o retorno pode ter deixado uma interrogação na cabeça do técnico Dado Cavacalnti, para o jogo de volta, em Minas Gerais. O atleta é atualmente uma opção para a vaga de Matheus Carvalho.

"Não tenho dúvidas que o gol foi importante para mim, principalmente pela minha volta de lesão. É muito ruim ficar fora dos gramados, ver os jogadores batalhando e você não poder ajudar. É muito bom deixar a interrogação na cabeça do técnico (Dado Cavalcanti) e quanto mais opções, melhor. Matheus Carvalho é um jogador muito experiente, admiro muito ele, e a gente vai se ajudando para cavar uma vaga no time titular", afirmou o jogador de 23 anos.

Para esse segundo jogo contra o Cruzeiro, o Timbu terá 12 das de preparação. O alvirrubro da Rosa e Silva só estreia na Série C no dia 2 de maio, quando encara o Manaus, fora de casa. Gabriel ressaltou que prefere que não tenha jogos nesse intervalo para o time poder estudar mais o adversário do mata-mata nacional.

"É até melhor que a gente não tenha jogo durante a semana, porque a preparação vai ser mais pesada, podendo estudar bem o adversário para que a gente possa colocar a nossa proposta de jogo", completou o meia alvirrubro.

