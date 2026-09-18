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FUTEBOL Autor do gol do Del Valle sobre o Flamengo, Djorkaeff Reasco tem nome em homenagem a ex-jogador Equatoriano foi batizado com nome de Youri Djorkaeff, ex-jogador da seleção da França e campeão da Copa do Mundo de 1998

Autor do gol do Independiente del Valle sobre o Flamengo no Maracanã, Djorkaeff Reasco não chama só a atenção dentro de campo. O nome do jogador também se destaca: é o mesmo de Youri Djorkaeff, ex-jogador da seleção da França e campeão da Copa do Mundo de 1998.

O nome, é claro, não é coincidência. Djorkaeff Reasco nasceu em 1999 e seu pais homenagearam o Youri Djorkaeff. O pai de Reasco, inclusive, também era jogador. Néicer Reasco atuou por clubes como LDU, São Paulo e Newell's Old Boys, além de também ter defendido a seleção equatoriano, assim como seu filho.





— Meus pais eram fãs de Youri Djorkaeff. Minha mãe é apaixonada por futebol, e meus irmãos, por esportes. Minha irmã é tenista, e meu irmão está começando no futebol — disse Djorkaeff Reasco em uma entrevista em 2022.

Djorkaeff Reasco e Youri Djorkaeff, inclusive, já se encontraram. Durante a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, o equatoriano estava entre os convocados da sua seleção e encontrou o francês, que trabalhava como comentarista.

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