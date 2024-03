Autor do gol que garantiu Santa Cruz na Série D de 2025, atacante Gilvan é elogiado pelo treinador

A- A+

O atacante Gilvan precisou de apenas três minutos em campo para garantir o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O feito aconteceu no último sábado (2), ao vencer o Central por 1 a 0 no Estádio do Arruda e avançar à fase semifinal do Campeonato Pernambucano. O treinador do clube coral, Itamar Schülle, não poupou elogios ao atleta de 31 anos.

Na partida, ele foi acionado no segundo tempo na vaga de Pedro Bortoluzo, que voltou a campo após cumprir suspensão, assim como João Diogo.

"Como atleta e profissional, a gente não tem algo para dizer dele que não seja positivo. Ele é um atleta de muito empenho nos treinamentos. Muito dedicado. Foi importante para os jogos e tem sido uma peça importante", inicia.

O técnico também citou que o desempenho positivo de cada jogador individualmente acontece a partir dos treinos coletivos. É através disso, aliás, que ele vê possibilidade de escolha na montagem do time titular.

"Gilvan tem feito gols, mas tudo parte de um grupo, desde o treinamento. Quando o treinamento é bom, quando você treina com alta intensidade, isso reflete no jogo. Essa disputa que temos por posições, tanto na posição do Gilvan, quanto em outras, é sadia, porque isso faz com que o treino se torne intenso, e as responsabilidades de cada atleta também. Eu fico muito feliz de ter ele e os demais", afirma.

