Copa do mundo Feminina Autora do gol da vitória da Inglaterra namora jogador de rugby; saiba quem é Georgia Stanway garantiu a vitória sobre o Haiti na estreia da Copa do Mundo

Em partida difícil contra o Haiti, a Inglaterra, uma das favoritas ao título, decepcionou. Coube a Georgia Stanway fazer o gol da vitória, de pênalti. A meio campista, hoje com 24 anos, já fez outros gols importantes com a camisa da seleção inglesa. Foi dela o gol que classificou a Inglaterra, na prorrogação, para as semifinais da Europa do ano passado, em partida contra a Espanha. Eles acabaram levando o título.

Georgina, torcedora do NewCastle, namora desde 2018 a sensação do rugby francês Olly Shall-Bolt, que joga no Toulouse Olympique. Ambos têm em comum o hobby pela pescaria, adquirido durante a pandemia do Coronavírus.

No último ano a jogadora mudou de ares. Deixou o Manchester City, onde também chegou a atuar como atacante e lateral-direito, para se transferir para a Alemanha. Ela assinou um contrato de dois anos com o Bayer de Munique. Do City, ela saiu com o status de maior artilheira do clube.

