Copa do Mundo Autora do gol do título da Espanha, que perdeu o pai no dia da final, agradece apoio Olga Carmona marcou nas semis e na final da Copa do Mundo

A lateral Olga Carmona, autora do gol do título da Espanha na Copa do Mundo feminina, no mesmo dia em que perdeu o pai, agradeceu nesta segunda-feira (21) o apoio que recebeu de todo o país.

"Não tenho palavras para agradecer todo o carinho. Ontem foi o melhor e o pior dia da minha vida", escreveu a jogadora na rede social X (antigo Twitter).

Depois da final contra a Inglaterra, que terminou com a vitória das espanholas por 1x0, Carmona recebeu a notícia de que seu pai havia falecido.

A jogadora está a caminho de Madri, onde à noite vai acontecer uma festa de comemoração com os torcedores, à qual ela promete comparecer apesar do momento difícil.

"Sei que você queria me ver desfrutar este momento histórico, por isso estarei com minhas companheiras, para que você saiba, onde quer que esteja, que esta estrela também é sua, pai", escreveu Carmona.

Na noite de domingo, após receber a notícia do falecimento de seu pai, a jogadora já tinha escrito outra mensagem: "E sem saber, eu tinha minha estrela antes de o jogo começar. Sei que você me deu força para conseguir algo único. Sei que estava me vendo esta noite e que está orgulhoso de mim. Descanse em paz, pai".

A lateral do Real Madrid foi a heroína da Espanha tanto nas semifinais contra a Suécia, em que marcou o gol da classificação para a decisão (vitória por 2x1), como na final, fazendo o gol do primeiro título mundial da Espanha no futebol feminino.

