Pelé Autoridades, ídolos do Santos e familiares; confira quem está no velório de Pelé Presidentes de entidades esportivas e todos os filhos do Rei estão na Vila Belmiro

O velório de Pelé teve início às 10h desta segunda-feira (02). Além da presença de milhares de torcedores e fãs do Rei, diversas autoridades, ídolos do Santos e familiares já marcaram presença. Confira quem está no velório de Pelé.

A primeira autoridade a chegar foi o ministro do STF Gilmar Mendes, que contou histórias com o Rei. Outras presenças importantes foram de Tarcísio de Freitas, novo governador de São Paulo, e Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo. O atual presidente da república, Lula, deve comparecer em horário ainda não confirmado.

Líderes de entidades esportivas foram até a Vila Belmiro. Os presidentes Gianni Infantino (Fifa), Alejandro Dominguez (Conmebol), Ednaldo Rodrigues (CBF) e Carneiro Bastos (Federação Paulista). Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Emilio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid, também estão no local.

Pelé atuou a maior parte da sua carreira defendendo a camisa do Santos. Ídolos do clube contemporâneos ao Rei ou de outros períodos estão no velório. Manoel Maria, Serginho Chulapa, Clodoaldo, Zé Roberto, que carregou o caixão, Lima, Abel, Elano, Lalá e Aguinaldo são alguns deles.

Dos familiares, o primeiro a chegar foi o filho Edinho, que também carregou o caixão com o corpo do pai. Os outros filhos Kely, Flávia, e os gêmeos Joshua e Celeste foram até a Vila. A viúva Marcia Aoki também está presente, além dos netos de Pelé.



