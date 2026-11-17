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Finalizada a temporada, a seleção brasileira mira um 2027 com testes mais fortes. A preferência é encarar europeus, conforme relatou nesta terça-feira o auxiliar-técnico Francesco Mauri, em entrevista concedida depois da goleada por 7 a 0 sobre Singapura, no Estádio Nacional do país.





Como saldo final do ano frustrante pela eliminação precoce na Copa do Mundo, Mauri dedicou elogios a Vini Jr. O camisa 7 anotou três gols e se destacou na goleada sobre o frágil adversário asiático.



"O Vini falou muito bem ontem, foi honesto, porque falou do momento difícil que está passando no clube, mas falou bem: a temporada é longa. Temos jogadores muito importantes que vieram nessa Data Fifa e antes, e Vini é um deles. Sua atitude foi fantástica", afirmou.



"Não temos que olhar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo. A presença do Rayan ajudou muito com a bola e sem a bola, pois dá profundidade com a bola. Sem a bola, permite a Vini ficar mais alto e a gente defender com esse quarteto", acrescentou.



Como ponto positivo, Mauri destacou o processo de renovação iniciado depois da queda para a Noruega, ainda na fase oitavas de final da Copa do Mundo.



"Mister (Carlo Ancelotti) falou claramente ontem (segunda-feira): nosso trabalho não foi suficiente, porque os resultados não são o que a torcida espera, a expectativa é muito alta. Temos jovens muito bons, e esses jovens poderão ajudar nesse processo. Terminamos com a sensação de ter um equilíbrio tático que não tínhamos certo", destacou.



Depois de encarar adversários questionáveis como Índia e Singapura nas duas últimas Data Fifa, o Brasil quer elevar o nível para 2027.



Há negociações com seleções europeias, mas o time pentacampeão mundial dependerá das definições sobre a Nations League antes de definir rivais para março e junho.



"A CBF sempre concorda conosco sobre os amistosos. Claro, pela Nations League, podemos jogar pouco contra europeus, teremos quatro jogos em março e junho, e seguramente podem ser dois europeus", comentou.



"Temos que esperar, ainda há um tempo até março. Vamos observar muitos jogos, e minha esposa não vai gostar pela quantidade que vou ver, mas faz parte do trabalho. O Brasil é o país que mais tem jogadores e seguirá sempre, porque é um país que vive pelo futebol", completou.

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