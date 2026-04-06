Auxiliar de Guardiola confirma saída de Bernardo Silva do Manchester City: "Jogador único"

O vitorioso ciclo do jogador português Bernardo Silva está chegando ao fim no Manchester City. Pep Lijnders, auxiliar do técnico Pep Guardiola, confirmou que o jogador deixa o clube ao final da temporada europeia e não poupou elogios ao atleta que marcou a sua trajetória na equipe com gols, belas exibições e muitos títulos.



"Toda boa história chega ao fim. Espero que ele aproveite os últimos meses e tenha uma boa despedida. Ele (Bernardo Silva) merece toda essa atenção", afirmou o integrante da comissão técnica da equipe reconhecendo sua importância.

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E o atleta tem mesmo do que se orgulhar. O jogador desembarcou em Manchester em 2017 vindo do Monaco e a identificação foi imediata. Até aqui, ele defendeu a agremiação em 450 jogos, balançou as redes em 76 oportunidades e ainda contribuiu com 75 assistências para gols de seus companheiros.Ausente na vitória de 4 a 0 sobre o Liverpool pelas quartas de final da Copa da Inglaterra por cumprir suspensão, Guardiola já havia externado a sua admiração pelo português ao classificá-lo como jogador "insubstituível".Depois de confirmar a saída do atleta, o auxiliar foi além ao comentar o legado que o habilidoso meio-campista vai deixar no clube após essa mudança de ares que acontece no meio do ano."Você nunca substitui um atleta por outro do mesmo tipo porque eles não existem. Bernardo Silva é um jogador único. Ele tem muitas qualidades. A forma como controla os jogos, se movimenta, lidera (os companheiros) e enxerga as soluções. Um grande nome", afirmou.E a lista de troféus que ele conquistou neste período realmente impressiona. No âmbito nacional, o meio-campista ganhou seis títulos da Premier League, cinco Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra e duas Copas da Inglaterra. Além disso, o português ainda conquistou uma Champions League e um Mundial Interclubes.