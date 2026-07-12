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Série C Auxiliar destaca domínio do Santa Cruz no 1º tempo contra o Barra-SC e convoca torcida A Cobra Coral conseguiu mais uma vitória importante fora de casa na Série C

Substituindo o técnico Cristian de Souza, que estava suspenso, o auxiliar Roberto Maschio comandou o Santa Cruz na vitória diante do Barra-SC, neste domingo (12), na Arena Barra. Após a partida, ele destacou o domínio da Cobra Coral na primeira etapa e convocou a torcida para o próximo jogo em casa.

O triunfo coral foi construído a partir de uma grande atuação nos primeiros 45 minutos. Foi nesse período que Matheus Vinícius e Quirino marcaram os gols.

“Um jogo que a gente tinha estudado muito a equipe do Barra, das alternativas que o jogo podia apresentar. Um jogo de um domínio muito grande da nossa parte no primeiro tempo, em que a gente conseguiu construir o placar e ter boas ações ofensivas e defensivas”, iniciou o auxiliar.

“No segundo tempo era natural a equipe do Barra vir para cima, buscar o resultado, uma equipe que está buscando a recuperação no campeonato. E a natureza dos fatos do segundo tempo fizeram com que a gente tivesse menos domínio e a equipe do Barra um pouquinho mais superior no segundo tempo”, completou.

Roberto Maschio também comentou que a equipe soube se adaptar ao cenário da partida na etapa final para segurar o resultado.

"A gente teve que se adaptar e trocar a nossa equipe para conseguir competir e construir o nosso resultado até o final da partida para que a gente fosse vitorioso”.

O Santa Cruz só volta a campo na Série C no dia 25 deste mês. O confronto será contra o Figueirense, na Arena de Pernambuco.

O auxiliar aproveitou para convocar a torcida para embalar a equipe que vem de três vitórias consecutivas na competição.

“A torcida tricolor tem sido muito importante nos jogos em casa, tem nos apoiado, nos fortalecido, e a gente precisa daquela Arena [de Pernambuco] cheia para criar a atmosfera necessária para conseguir mais uma vitória”, afirmou.



Confira a entrevista completa:





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