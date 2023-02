A- A+

Futebol Auxiliar destaca empenho de reservas e lamenta erro da arbitragem em segundo gol do Fortaleza Náutico perdeu por 2x1 para o Fortaleza, no Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste

O Náutico poupou os titulares na derrota para o Fortaleza por 2x1, no Presidente Vargas, neste domingo (26), pela Copa do Nordeste. Em campo, estavam reservas, incluindo peças da base e atletas que buscam espaço no elenco principal. Um deles foi o centroavante Jael, autor do gol alvirrubro no confronto. Na segunda partida com a camisa alvirrubra, a primeira de frente, o atacante teve o desempenho elogiado pelo auxiliar do clube, Pedro Gama, que também destacou o empenho de outros suplentes.



“Foi uma partida boa não somente para Jael, mas para outros jogadores que estavam jogando pouco, mas acabaram tendo mais minutos em campo e ritmo de jogo. Quem tem a ganhar é o elenco. Atletas que não começarão a próxima partida, mas estarão com ritmo”, afirmou o auxiliar.



Gama também ficou na bronca com a arbitragem, que validou um gol irregular do Fortaleza, o segundo da partida, marcado por Lucero.





“Esse tipo de situação, de gol irregular, sempre atrapalha. Uma competição como a Copa do Nordeste é inviável não ter o VAR na fase classificatória. Competição grande, regional, produto da CBF bem visto…é importante ter VAR. Tomamos um segundo gol irregular e isso acaba dificultando a reação”, lamentou, destacando, porém, que o Timbu demorou a reagir na luta pelo empate.



“Tivemos dificuldades no início do jogo por conta do volume do adversário. Acabamos sofrendo um gol cedo, com um espaço que deixamos pelos lados. Isso prejudicou no início da partida. Conseguimos equilibrar, eles tiveram um jogador expulso e tentamos buscar o primeiro gol para depois ter o segundo. Infelizmente, não fomos felizes nas finalizações. Fizemos o 2x1 no final, mas sem mais forças para empatar”, completou.

Veja também

Futebol "Absurdo", diz técnico do Sport sobre antecipação de jogo contra o Íbis