Auxiliar diz que Náutico não poupará atletas para jogo contra o Belo Jardim

O Náutico não vai poupar atletas do time titular para a partida contra o Belo Jardim, nesta quarta (18), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. De acordo com o auxiliar-técnico da equipe, Josa, o Timbu vai com força máxima para o confronto, mesmo tendo um compromisso já no domingo (22), diante do Atlético/BA, no Carneirão, pela Copa do Nordeste.

“Não vamos poupar. Dado teve uma conversa com a comissão e quem estiver disponível vai jogar. Precisamos ganhar”, disse o auxiliar, ex-jogador do Náutico e que agora carrega a missão de ajudar o clube fora das quatro linhas.

“Está sendo excepcional viver esse momento. Estou ajudando de algumas maneiras. É um olhar diferente para quem passou tantos anos ali dentro de campo. Consigo pontuar algumas coisas, ajudando Dado a ficar mais concentrado no jogo. Ele e Pedro Gama (auxiliar) são bem abertos a isso, deixando a gente à vontade para fazer isso”, apontou.

Uma das possíveis novidades no time titular do Náutico é a entrada de Diego Ferreira na lateral direita. Se isso acontecer, Victor Ferraz pode ser deslocado para o meio, pegando a vaga de Jean Mangabeira ou Mateus Cocão.

O Náutico deve ir a campo com Vagner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Anilson, Denilson e Diego Matos; Mateus Cocão, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Júlio e Paul Villero.

