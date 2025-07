A- A+

Futebol Auxiliar do Náutico cita consistência defensiva em empate diante do Figueirense Timbu ficou no 0x0 com o Furacão, terminando a rodada em sétimo da Série C, com 17 pontos

Melhor defesa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico saiu de uma partida mais uma vez sem sofrer gols. Embora não tenha vencido o Figueirense, o resultado de 0x0, no Orlando Scarpelli, manteve os pernambucanos na sétima posição da competição, com 17 pontos.





“Fizemos um jogo muito equilibrado. No primeiro tempo teve superioridade do adversário, apesar do lance que fizemos o gol não estar impedido. A entrada de Auremir foi para empatar na questão do número de jogadores por dentro. Eles tinham bons passadores, com um time que jogava muito por dentro. O ajuste trouxe mais jogo, com um segundo tempo mais nosso”, iniciou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

“Paulo entrou bem, Hélio entrou bem, Lucas estreou em uma condição muito difícil, chegando há pouco tempo. A gente está satisfeito com o resultado. Foi um jogo difícil, grande, poderíamos ter ganho, mas foi importante a consistência defensiva da equipe está sendo fundamental para a gente construir uma campanha de classificação”, completou.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o líder Caxias, nos Aflitos. Confronto que Guilherme cita como fundamental para o Timbu reagir após ficar sem gols com o Floresta, no confronto passado em casa.

“Vai ser um jogo fundamental. Nós vamos enfrentar o líder da competição dentro de casa. A gente tem uma expectativa muito positiva. Estamos em um momento muito bom para o torcedor abraçar. Vamos ter um time totalmente diferente do que foi o passado (em casa), um que vai jogar até mais parecido com o de hoje. Precisamos melhorar a atuação dentro de casa. Nós já evoluímos muito daquilo que a gente cobrou no último jogo para esse e vejo os atletas muito imbuídos nessa melhora”, frisou.

