Futebol Pernambucano Auxiliar do Santa Cruz celebra crescimento do setor ofensivo: "Temos qualidade" Interino revelou que dupla entre Willian Jr e Patrick Allan já estava dentro do planejamento

Após terem passado três rodadas em branco, os jogadores do setor ofensivo do Santa Cruz responderam com juros e correção. Na goleada por 6x0 contra o Jaguar, no Arruda, na última quarta-feira (28), o ataque montado com Willian Jr, Patrick Allan, Vitinho e Quirino foram os responsáveis por todos os gols da partida.

O esquema do 4-3-3 do Santa já estava esgotado, principalmente pelo fato dos pontas corais não estarem rendendo em campo. Todos os atletas testados, exceto Renato, não tinham convencido ao ponto de ganhar uma nova oportunidade na partida seguinte.

Fonte de grande curiosidade do torcedor tricolor, a dupla Willian Jr e Patrick Allan tinham atuado juntos apenas por alguns minutos na derrota para o Retrô por 1x0 e a atuação foi muito prejudicada pela expulsão de Andrey alguns minutos depois.

Com a necessidade de partir para cima, o interino Fábio Cortez utilizou a combinação de meias pela primeira vez na formação titular e revelou que já se tinha um planejamento para essa utilização. Willian deu três assistências e marcou um; Patrick deu um passe para gol e também anotou o seu.

"Isso já era um planejamento nosso, de usar o Patrick [Allan] e o Willian [Júnior], também queríamos ver os dois juntos. Sabemos da qualidade dos dois, que eles podem jogar juntos. O segredo é exatamente esse, eles envolveram o adversário com toques rápidos e movimentação, exatamente o que é pedido", comentou.

Dupla entre Willian Jr e Patrick Allan funcionou bem diante do Jaguar - Foto: Rafael Melo/FPF

Matador

Outro nome que também teve uma atuação destacada foi o centroavante Quirino, que marcou três gols na partida. O treinador ressaltou que o atleta já vinha atuando bem nas últimas partidas.

"O Quirino vem bem desde que estreou, fez até gol no primeiro jogo. É um jogador que incomoda muito, sabe fazer o pivô, participa, faz boa pressão defensiva, mas o que não estava acontecendo eram os gols, mas ele não estava jogando mal", começou.

Com hat-trick diante do Jaguar, Quirino se isola como artilheiro do Santa Cruz - Foto: Rafael Melo/FPF

"Como é camisa 9 e responsável pelos gols, coisa que não estava acontecendo, acaba vindo uma pressão natural porque estamos numa equipe grande, de massa, e essa pressão vai existir. Ele foi feliz nas oportunidades que teve e isso vai ser muito importante", completou Fábio Cortez sobre o centroavante tricolor.

