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Auxiliar do Sport admite falha em gol sofrido no último minuto: "Jogo estava praticamente encerrado"

Após virar aos 43 minutos, Leão tomou o empate do Avaí aos 50 do segundo tempo

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Márcio Goiano, auxiliar técnico do SportMárcio Goiano, auxiliar técnico do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O auxiliar técnico do Sport, Márcio Goiano, lamentou o gol sofrido pela equipe no fim, que culminou no empate com o Avaí, em 2x2, na noite deste sábado (11), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Série B. 

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O gol da equipe catarinense saiu de um tiro de meta cobrado por Thiago Couto. De acordo com o interino, a equipe reconheceu estar desorganizada, mas garante que fica a lição para a sequência da competição. 

"O tiro de meta era normal. Nós, ali, poderíamos repensar uma organização, até porque o jogo estava praticamente encerrado. Eu sempre falo muito isso, prezo muito por essa organização. Infelizmente, aconteceu. Os jogadores têm consciência de que poderíamos ter um posicionamento melhor", pontuou.

"Mas, também, é enaltecer a luta, o empenho de todos. Neste momento, poderíamos estar falando em liderança, né? Estaríamos com oito pontos, então a gente só fica chateado por isso. Mas é pensar no próximo adversário, nós temos a Copa do Nordeste", prosseguiu Goiano.

Pelo Nordestão, o Sport entra em campo nesta quarta-feira (15). Na ocasião, na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Maranhão, pela quarta rodada da fase de grupos, às 21h30. O duelo pode carimbar a ida leonina à próxima fase do torneio. O Rubro-negro lidera o Grupo C, com nove pontos.

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