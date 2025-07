A- A+

Futebol Auxiliar elogia Lucas Cardoso e cita que Náutico pode trazer mais três reforços Timbu quer aproveitar reabertura da janela de transferências no futebol brasileiro para aumentar leque de opções do elenco para o técnico Hélio dos Anjos

Perto de ser oficializado como novo reforço do Náutico para a sequência da temporada 2025, o meia-atacante Lucas Cardoso ganhou elogios de Guilherme dos Anjos. Além de ressaltar as características que o time ganhará com a chegada do novo atleta, o auxiliar-técnico da equipe deixou claro que o Timbu ainda pretende trazer de duas a três peças a mais para aumentar o leque de opções do treinador Hélio dos Anjos para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Lucas é um atleta referendado por nós. A gente está tentando fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. As pessoas têm um nível de exigência com as contratações muito longe daquilo que é a realidade do clube. Não é só aqui, mas em qualquer equipe, todo mundo quer os melhores para si, mas o mercado está muito exigente. Financeiramente, principalmente. Até em função da entrada dos clubes SAF, trazendo também um aumento muito grande dos valores dos atletas, independente da divisão”, iniciou.

“Dentro do possível, nós conseguimos fazer uma contratação que é super interessante para nós. É um jogador que pode atuar de 10 ou de 9. A ideia nossa é trabalhar mais por dentro, ora flutuando como 9, juntamente com um meia, ou ou como meia juntamente com o outro 9”, frisou.

Reforços

Segundo Guilherme, o Náutico seguirá no mercado em busca de mais reforços. “Existe a chance de trazer mais três atletas. Agora as coisas têm que dar certo, tem de fluir. Se não fluir, talvez venha mais dois ou mais um. O que gostaríamos era de mais dois atacantes e um meia, condutor, que quebra a linha com a condução. Já os atacantes são tanto de beirada como flutuando por dentro”, declarou.

“Vocês vão ver a gente buscar jogadores com estatura e mais força para modificar um pouco a ideia de a gente ter Kaion, Thalissinho, mas isso não quer dizer que esses jogadores (pratas da casa) não vão ajudar também. O que queremos é aumentar a opção, competitividade e qualidade porque a competição exige”, completou.

Veja também