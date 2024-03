Auxiliar lamenta aproveitamento do Náutico como mandante e analisa críticas da torcida a Ray Vanegas

A- A+

Jogar em casa na Copa do Nordeste tem sido uma dor de cabeça sem fim ao Náutico. Mais uma vez, o clube desperdiçou ótima chance de garantir antecipadamente a classificação ao mata-mata do torneio. Diante do CRB, nos Aflitos, o Timbu empatou em 1x1. Suficiente para permanecer no G4 do Grupo B, com sete pontos, na quarta posição. Mas bem aquém do que os alvirrubros gostariam.



“Falta (ao Náutico) ser um time mais ganhador dentro do nosso estádio. Já estaríamos classificados e em uma posição excelente. Os jogadores estão conscientes disso e a vontade é ganhar junto do nosso torcedor. São detalhes que acontecem nos jogos, com os adversários nos surpreendendo, conseguindo melhores resultados”, lamentou o auxiliar do Náutico, Flávio Ribeiro.



A presença de Flávio, vale salientar, se deu por conta do problema de saúde que acometeu o treinador Allan Aal no início da partida. O treinador se sentiu mal e foi atendido pela equipe médica do Timbu, deixando o auxiliar na área técnica.



“O CRB era um dos adversários mais complicados da Copa do Nordeste. Time bem organizado. Estudamos bastante e sabíamos que seria difícil. O time se comportou bem, atacou e defendeu bem, subindo as linhas. Fizemos um bom jogo principalmente no primeiro tempo. Infelizmente, por um erro, saímos com o resultado adverso”, lamentou, citando o recuo errado de Luiz Paulo que provocou o gol de Gegê.



Ray Vanegas



Um jogador em questão ganhou destaque na coletiva - não por um bom motivo. Ray Vanegas começou a ser vaiado pela torcida do Náutico antes mesmo de pisar em campo, na vaga de Diego Matos. O colombiano entrou no decorrer da partida, mas saiu antes do fim, sendo sacado para a vinda de Thalissinho. Deixou o campo chateado e sob vaias (novamente) dos alvirrubros.



“Tudo isso é normal. O torcedor vem para apoiar e, quando não gosta de algo, tem todo direito de reagir da maneira que reagiu. Ray era nossa primeira opção no momento que Diego pediu a substituição. Confiamos nele porque durante a semana ele trabalha bem. É um jogador positivo, de elenco, mas que não conseguiu desenvolver o que vem fazendo nos treinamentos”, apontou.



Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o América-RN, quarta (27), na Arena da Dunas, pela última rodada da primeira fase do Nordestão.

