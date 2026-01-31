A- A+

Santa Cruz Auxiliar lamenta revés do Santa Cruz para o Sport e vê time "forte" para fase final do Pernambucano Após derrota para rival, Tricolor vai encarar o Decisão pelas quartas de final da competição

Apesar do resultado negativo diante do Sport, neste sábado (31), na Ilha do Retiro, o auxiliar do Santa Cruz, Fábio Cortez mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipe. O profissional acredita que o elenco teve boas oportunidades de sair vitorioso da casa adversária e afirma que o Tricolor chegará forte na fase final do Pernambucano.

"É complicado falar depois de uma derrota, onde tínhamos totais condições de sair vitoriosos. No primeiro tempo poderíamos ter virado o placar. No segundo, começamos com uma chance clara de gol, mas depois a intensidade foi baixando. Acho que o time sentiu a atmosfera do estádio, fica difícil recolocar ordem na casa com barulho", iniciou.

"Mas fico satisfeito com a entrega, com a disposição, respeito e unidade deles. Eles duelaram, brigaram e acho que chegamos fortes na fase final da competição", completou Cortez.

Com o revés para o Sport, o Santa Cruz terá que disputar as quartas de final do Estadual. A Cobra Coral encara o Decisão, no próximo meio de semana, em data a ser confirmada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Diante da proximidade do confronto, Fábio Cortez deixou em aberto se será o responsável por dirigir o time pela terceira vez no campeonato.

"Sou funcionário do clube, auxiliar da casa e pretendo continuar assim. Eu acredito que o clube vai trazer algum profissional para o comando técnico, que vai trazer novas ideias e estou aqui para ajudar. Sou auxiliar da casa e aguardo sempre a posição da diretoria. Se for mais um jogo, ficarei e assim por diante", pontuou.

Veja também