Campeonato Brasileiro Auxiliar do Náutico analisa vitória e projeta fase final: "Temos ainda muito o que conquistar" Guilherme dos Anjos destacou a mentalidade do elenco para manter o ritmo até as partidas decisivas da Série C

Nove jogos sem perder na Série C, cinco vitórias consecutivas na competição e oito partidas sem sofrer gol na temporada. Embalado por esse retrospecto positivo, o Náutico garantiu a classificação antecipada à fase final da competição com a vitória por 1 a 0 diante do Anápolis, neste domingo (17).

O auxiliar técnico alvirrubro, Guilherme dos Anjos, analisou a partida nos Aflitos e destacou a mentalidade da equipe para a fase decisiva da Série C.

O Náutico fez uma partida de muita imposição diante do Anápolis, mas só conseguiu balançar as redes em um momento.

"Eu acho que são jogos e jogos. Tem jogo que a bola vai entrar com mais facilidade e isso foi discutido com os atletas, que os adversários iriam passar a impor situações cada vez mais diferentes para tentar anular a gente”, iniciou a análise.

“É um adversário que veio para jogar no primeiro tempo, deu um pouco de espaço para que a gente criasse. Colocamos três bolas na trave no primeiro tempo. Faltou a bola entrar, isso para a gente é claro. Nem todo jogo você vai fazer 2, 3 gols. O grande lance foi a consistência e a insistência de entender que a gente precisava martelar e conseguimos", completou Guilherme dos Anjos.

Mentalidade para a próxima fase

Um desafio para o Náutico será manter essa grande fase nos seis jogos decisivos da Série C. Guilherme dos Anjos acredita que o perfil do elenco é de que não vai deixar o ritmo cair nos próximos jogos.

"Trabalhar isso é uma questão muito mental e comportamental. Temos um perfil de grupo que vem dando demonstração. A gente consegue fazer uma boa leitura dos elencos nesses sentidos. Eu sei que o discurso dos atletas é de muito pés no chão. Temos ainda muito o que conquistar. Acho que os atletas têm isso em mente. Classificação, melhor defesa, terceiro melhor ataque, o melhor nos últimos dez jogos. Reta final você tem que chegar bem e nós vamos chegar bem para decidir. Mas o campeonato muda totalmente. Passam a ser decisões muito mais intensas e difíceis”, ressaltou.

O Náutico ainda terá duas partidas antes da fase final. O próximo adversário será o São Bernardo neste sábado (23), 18ª rodada da terceira divisão.



