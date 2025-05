Auxiliar quer atuação contra São Paulo como exemplo por acesso: "nestas condições, o Náutico sobe"

A- A+

A comissão técnica do Náutico foi só elogios à atuação da equipe diante do São Paulo, nos Aflitos, pela Copa do Brasil. Apesar da eliminação na terceira fase, o auxiliar do clube, Guilherme dos Anjos, afirmou que o desempenho mostrado pelo time perante um adversário de Série A deve ser o espelho para a sequência da temporada.

Responsável por conceder entrevista coletiva depois do jogo, o filho do treinador Hélio dos Anjos ainda fez questão de exaltar a participação da torcida. Ao todo, 16.832 alvirrubros foram ao estádio na noite da última terça-feira (20).

"O que a torcida fez aqui foi digno de subir, de campanha positiva, de sentir que a equipe está entregando o necessário para o principal objetivo da temporada", iniciou Guilherme.

"Vejo o jogo de hoje (terça), onde a gente conseguiu colocar um adversário... tem uma folha praticamente 17 vezes maior que a nossa, que não conseguiu render tanto quanto os nossos jogadores. Eles conseguiram ser incisivos e pontuais, mas não conseguiram sair de trás, independente de placar e condições. Vi um São Paulo sofrendo, mas temos que dar os méritos ao adversário pela capacidade de definir o jogo. Temos que pegar esse jogo como um retrato, porque vai ser fundamental para a temporada. Se jogarmos nestas condições, o Náutico sobe", seguiu.

Ainda de acordo com Guilherme dos Anjos, o confronto com o Tricolor do Morumbi mostrou um poder de concentração do plantel em um nível alto de exigência. Para ele, em um patamar que pode levar o Náutico a alcançar os objetivos na Série C.

"Prevalecemos um mando de campo forte, diante de um adversário de qualidade indiscutível. Vejo um jogo, de novo, muito importante como referência de concentração. A importância que se dá para o jogo... Se a gente der o mesmo respeito a qualquer adversário como demos ao são paulo, nós vamos ter sucesso na temporada. Temos que administrar bem o nível de concentração que vamos dar, não importa quem venha jogar contra a gente", enfatizou.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Náutico volta as atenções para a Série C. No sábado (24), às 17h, o Alvirrubro recebe a líder Ponte Preta, nos Aflitos, pela sétima rodada. O Timbu ocupa o 10º lugar, com oito pontos.

