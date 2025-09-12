A- A+

Futebol Auxiliar revela dúvida na zaga e nega Náutico em zona de conforto na Série C Mateus Silva e Rayan disputam espaço na defesa, ao lado de Carlinhos, na partida diante do Guarani, sábado (13), nos Aflitos

O auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, revelou a única dúvida na escalação do time para a partida diante do Guarani, sábado (13), nos Aflitos, pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Com a suspensão de João Maistro, expulso perante o Brusque, dois atletas brigam pela vaga.





“As duas opções são Mateus e Rayan. Treinamos situações com os dois e o professor vai definir quem iniciará. Vejo os dois muito consistentes para executar a função, junto com Carlinhos. Estamos bem tranquilos, independente da escolha”, afirmou o auxiliar.



Carlinhos, porém, também não tem presença certa, após sentir dores na panturrilha. Ou seja, não está descartada a presença de Rayan e Mateus Silva juntos na zaga.

Rayan foi o escolhido para entrar no decorrer do jogo contra o Brusque quando João Maistro foi expulso. Já Mateus não joga desde a vitória contra o Retrô, no dia 3 de agosto, por conta de uma lesão muscular.

Sem salto alto

Invicto há 12 jogos na Série C, o Náutico vive o melhor momento da temporada, mas o auxiliar alvirrubro reforçou o discurso de que os números positivos não tiram os pés do chão do elenco.

“Eu acho que é bem perceptível que a zona de conforto é algo quase inexistente no nosso ambiente. Não quer dizer que as pessoas não entrem, mas enquanto liderança, você não pode deixar ninguém na zona de conforto. Faz parte do nosso papel. Muitas vezes é até um pouco desagradável, mas isso já virou uma cultura nossa, principalmente dos atletas”, iniciou.

“Ganhamos somente um jogo, mas precisamos de, no mínimo, mais três vitórias. Eles sabem a dificuldade que foi chegar aqui e sabem que mesmo tendo 13 jogos na divisão sem perder, sendo 12 em sequência, todos nós temos alguns objetivos internos. Coisas como bater o recorde da história de números de jogos sem derrota, de partidas sem tomar gols e de ter a melhor média defensiva. Vamos construir isso para agregar e não entrar na zona de conforto”, completou.

