Série C Auxiliar técnico descarta postura passiva do Náutico diante do CSA: "não podemos ser coadjuvantes" Equipes se enfrentam neste sábado (26), no Rei Pelé, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico finalizou, nesta sexta-feira (25), a preparação para enfrentar o CSA neste sábado (26), às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer o adversário como visitante desde 2021, o auxiliar técnico alvirrubro, Guilherme dos Anjos, comentou sobre as dificuldades históricas do confronto fora de casa, mas demonstrou otimismo em um desfecho diferente nesta temporada.

“É um embate que já tem recentemente um histórico ruim para nós, a verdade é essa. Só que chegamos em uma situação completamente diferente, com equipe diferente, postura diferente, padrão de alta intensidade diferente, então a expectativa é muito positiva”, pontuou o profissional.

Ainda sem triunfar na atual edição da Série C, o auxiliar ressaltou a importância de o Náutico impor seu jogo, mesmo atuando longe dos Aflitos, e descartou qualquer possibilidade de postura passiva diante dos rivais na competição.

“Nós, no Náutico, não podemos ser coadjuvantes em jogo nenhum. O Náutico tem uma camisa pesada, respeitando todos os adversários, mas nós não podemos condicionar a característica de jogo do adversário. Isso não é o nosso modelo. A nossa ideia é sempre condicionar o adversário àquilo que a gente quer. Ora ou outra, possivelmente vai dar certo e a gente vai conseguir enxergar melhor, dentro do jogo, as situações negativas e conseguir atuar ali dentro do jogo, mas eu creio, realmente, que a gente vai impor uma condição de jogo a partir de agora também fora de casa”, ressaltou.

Sobre o duelo com o CSA, Guilherme dos Anjos afirmou que a ideia tática será mantida em relação à partida anterior, contra o Botafogo-PB, nos Aflitos. A expectativa da comissão técnica é que a equipe evolua de forma natural e consiga transformar esse progresso em resultado positivo fora de casa.

“Cada jogo traz uma história e uma dificuldade. Nós vamos pegar um adversário muito bom dentro de casa, com números muito bons, mas a ideia é não mudar a característica de jogo. Nós não mudamos a forma de jogar. Então, pode ter certeza que vai ser uma equipe muito parecida do que foi o último jogo, com as melhoras naturais do trabalho”, finalizou.

