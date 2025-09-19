A- A+

Náutico Auxiliar técnico do Náutico fala em jogo de paciência contra Ponte Preta: "Controlar as emoções" Alvirrubro precisa dos três pontos, neste sábado (20), para não se complicar na Série C

Às vésperas de mais uma partida decisiva na Série C, o auxiliar técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, quer que a equipe controle as emoções e tenha paciência para conseguir conquistar uma vitória sobre a Ponte Preta, neste sábado (20), às 17h, nos Aflitos.

Segundo o filho do treinador Hélio dos Anjos, apesar do revés para o Guarani, o elenco mostrou-se forte psicologicamente para lidar com as adversidades.

"O grande lance desta segunda fase é sabermos controlar as nossas emoções, ter inteligência emocional para poder administrar bem a partida. Coisa que, por exemplo, achei que tivemos bem contra o Guarani, a partir do momento que tivemos um revés que não estamos e não estávamos acostumados, que é tomar dois gols no jogo", iniciou.

"Reagimos psicologicamente de forma positiva, tanto que criamos jogadas de forma muito clara e evidente. Vamos precisar disso, diminuir a ansiedade, saber como controlar o jogo mesmo com a torcida numa ânsia grande de que as jogadas se resolvam. Precisam, dentro do possível, entender que as jogadas são construídas e precisam de paciência", prosseguiu Guilherme.

O auxiliar técnico ainda frisou as mudanças que deverão ocorrer na equipe em meio às ausências. Carlinhos, Rayan e Patrick Allan serão baixas por lesão. Já o zagueiro Mateus Silva está fora do confronto por questões contratuais.

Entre os retornos, Lucas Cardoso voltou a treinar com o elenco ao longo da semana e pode aparecer no banco de reservas, após se recuperar de uma contusão grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito.

"São algumas mudanças que já estamos adaptados a fazer. Dentro da temporada, tivemos jogos sem mudar padrão com até sete mudanças dentro da equipe e o padrão de jogo foi o mesmo. Conseguimos imprimir a mesma característica de jogo e não vejo algo diferente para esse jogo. São poucas mudanças, vejo algumas bastante interessantes para essa partida em função da característica do adversário", salientou.

Veja também