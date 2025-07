A- A+

Náutico Auxiliar técnico fala sobre sequência consistente do Náutico e elogia: "Um grupo muito comprometido" O Timbu venceu o Guarani fora de casa neste sábado (26) e chegou a sete jogos sem perder na Série C

Com tom cauteloso, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, responsável por comandar o Náutico na vitória deste sábado (26) para o Guarani por 1 a 0, falou sobre a sequência consistente na temporada.

Com o resultado, o Timbu chegou a sete jogos sem perder e segue em boa fase na Série C.



Guilherme, que é filho do técnico Hélio dos Anjos, ficou no lugar do pai durante a partida porque o treinador alvirrubro estava suspenso por receber o terceiro cartão amarelo.

Em coletiva, ele destacou a performance positiva da equipe contra o Bugre, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

“Soubemos controlar esse adversário muito bem, principalmente no primeiro tempo, diferente do jogo passado, quando tivemos um primeiro tempo sem chegar tanto no gol do adversário. Nesse jogo foi ao contrário, com o primeiro tempo muito bom da nossa parte, com volume de jogo muito grande. Merecíamos sim um gol, inclusive mais um de bola rolando”, disse.



Sobre a posição do time, que figura temporariamente na quarta colocação após a vitória, Guilherme dos Anjos foi enfático e acreditou que o Náutico fez a sua parte na rodada.

“Ainda dependemos de alguns resultados da rodada, mas fizemos a nossa parte. A verdade é essa. Nós não controlamos aquilo que os adversários vão construir em termos de resultado, mas controlamos muito bem nosso resultado”, exclamou o auxiliar técnico.

Bom momento

Responsável pelo gol da partida e figura que se destacando positivamente no time, o meia Lucas Cardoso foi elogiado pelo auxiliar.

“Foi um jogador que entrou muito bem naquilo que a gente pediu, principalmente no nível de entrega. Um jogador que está sustentando muito bem o nível de intensidade que a gente pede.”



Ele também falou a importância da defesa alvirrubra, que é a menos vazada da competição. Até o momento, o Timbu sofreu apenas 6 gols, o que pode contribuir para a classificação no quadrangular da Terceirona. “Mais de um jogo sem tomar gol, isso foi e está sendo fundamental para dar essa consistência, para dar a busca do objetivo. Não tenho dúvida que, se não tomarmos gols até o final do dessa primeira fase, nós vamos classificar. E mais ciente, naturalmente, de que ainda falta uma bateria de jogos dificílimos.”

A cautela foi outro ponto destacado pelo auxiliar para a continuidade do bom momento vivido pela equipe.

“É um resultado que traz para a competição e uma atenção muito grande para nós. Temos que começar a saber administrar isso bem. É um momento de euforia que precisamos saber administrar bem”, explicou Guilherme.



Guilherme dos Anjos ainda citou o próximo jogo do Timbu, que será em casa e contará com a presença da torcida, o que pode servir como um combustível importante para o grupo. O Náutico enfrenta o Retrô no próximo domingo (3), nos Aflitos, 19h.



“Vai ser [um jogo] fundamental, nós precisamos passar os 26 pontos, depois vamos ter que buscar os 29 pontos. Nós entramos em todos os jogos para vencer. As circunstâncias dos jogos são diferentes e eu não tenho dúvida que a torcida está vendo o nível de trabalho desses atletas. Um grupo muito comprometido que eu não tenho dúvidas que a torcida vai abraçar.”

