Auxiliar técnico do Náutico destaca estratégia para vencer o Sport e celebra: "Nos dá moral"

Depois de seis anos, o Náutico voltou a vencer o Sport dentro da Ilha do Retiro. O placar de 2 a 1, neste sábado (15) , foi construído sob o comando do auxiliar técnico, André Caldas, uma vez que o técnico Marquinhos Santos ficou de fora por uma cirurgia no tendão de Aquiles.

O auxiliar destacou mais uma vitória alvirrubra em clássicos neste ano e o planejamento do Náutico para o Clássico dos Clássicos.

"Ter vencido o Santa Cruz e agora conseguir vencer o Sport é algo que levanta nosso ânimo e nos dá moral. São jogos difíceis. Esse do Sport a gente já projetava que seria muito difícil, mas sempre por trás de uma vitória existe uma preparação e estudo", iniciou André.

"Conseguimos executar exatamente o que queríamos. Enaltecer todo nosso pessoal da análise de desempenho juntamente com a parte técnica. Em nenhum momento, o Marquinhos [técnico alvirrubro] deixou o grupo para trás, mesmo no hospital e machucado. Na pré-cirurgia, eu passei três ou quatro horas discutindo e conversando sobre o Sport", completou.

O triunfo diante do Sport pelo Campeonato Pernambucano aconteceu num momento importante da temporada alvirrubra. A equipe vinha de um empate amargo em casa contra a Juazeirense, na Copa do Nordeste, e precisava se recuperar antes do duelo decisivo na Copa do Brasil.

André comentou sobre essa oscilação da equipe ainda neste início de temporada. De acordo com o auxiliar, a equipe ainda busca chegar num nível de concentração em todos os jogos.

“Em algum momento, o atleta às vezes está num jogo, teoricamente mais fácil, e desconcentra. É algo que estamos trabalhando mentalmente. Hoje a gente sabia que não podia vacilar. Sabíamos que precisaríamos marcar mais e ter três ou quatro bolas para resolver o jogo. Fizemos dois gols e poderíamos ter feito pelo menos mais um. A ideia é que a gente leve esse grau de concentração desse jogo para todos os outros”, explicou.

O Náutico volta a campo nesta quarta-feira (19), pela primeira fase da Copa do Brasil. O adversário será o Santa Cruz-RN, fora de casa. O Timbu precisa da vitória para avançar e, em caso de empates, a vaga será decidida nos pênaltis.



