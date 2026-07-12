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Futebol Avaí x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado neste domingo (12), na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Há seis jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico se distanciou do G6 que coloca o time na briga pelo acesso e hoje está mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo de acesso. Na 12ª posição, com 21 pontos, o Timbu precisa reagir para que a queda na tabela não seja maior. Neste domingo (12), os pernambucanos enfrentam o Avaí, na Ressacada.

Meta

O técnico Guilherme dos Anjos traçou uma meta para os últimos três jogos do Náutico no turno. Além do Avaí, a equipe ainda enfrentará CRB e Londrina.

“É fundamental nesses três jogos a gente terminar próximo dos 30 pontos. Se a gente conseguir vencer os três, é excepcional. Acho que a busca é essa, para que nós tenhamos tranquilidade sempre pensando no primeiro objetivo do clube, que são os 45 pontos (para evitar o rebaixamento). Depois vamos entender o que vamos buscar”, declarou.

Guilherme ainda apontou que o Náutico precisa recuperar a confiança para não deixar a má fase se prolongar.“Temos de fazer uma reflexão, analisar de forma minuciosa o que está gerando desconforto tático ou de desorganização. Também tem uma relação com confiança. Quando o time está confiante, as coisas fluem de uma forma diferente. Isso é um trabalho que tem de ser feito, dando confiança e lembrando aos atletas de jogos em que vencemos em circunstâncias tão difíceis quanto às que vamos enfrentar daqui para frente”, declarou.

Escalação

Para o confronto, o Náutico pode ter o retorno de Luiz Felipe, suspenso no jogo anterior pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, após faltar treinamento na última quinta-feira, o meia Dodô saiu da lista de relacionados. O jogador só retornou aos trabalhos na sexta-feira e ainda está com o futuro indefinido no Timbu.

O Avaí, vale citar, terá a estreia do técnico Allan Aal, ex-comandante do Náutico em 2024. Os catarinenses estão na 18ª posição, com 13 pontos.

Ficha técnica

Avaí

Igor Bohn; Wallison, Alyson e João Maistro; Wesley Gasolina (Wenderson), Paulo Vitor, Zé Ricardo, Daniel Penha e DG; Thayllon. Técnico: Allan Aal

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Wanderson e Igor Fernandes; Samuel, Luiz Felipe e Wenderson; Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek.Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Ressacada (Florianópolis/SC)

Horário: 17h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de SP)

Transmissão: ESPN / Disney+, GOAT, Rede TV

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