Avaí x Sport: confira escalações e onde assistir
Confronto será disputado nesta quarta-feira (19), na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro
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Existem duas zonas que mexem com o futuro dos clubes na Série B do Campeonato Brasileiro. No G6, que vale o acesso, o Sport, atual sexto colocado, quer se manter no grupo para estar no ano que vem na elite nacional. No Z4, que decreta o rebaixamento, o Avaí busca uma reação para escapar da Série C. Nesta noite, no confronto entre os “Leões da Ilha”, na Ressacada, vai levar a melhor quem rugir mais alto.
Desfalque
Para o confronto diante do Avaí, o Sport não poderá contar com o atacante Barletta. O jogador foi diagnosticado com uma lesão na posterior da coxa esquerda e não tem data para retornar aos gramados.
Um dos prováveis substitutos é Marlon Douglas, justamente o escolhido para substituir Barletta durante o jogo contra o Londrina. Biel também corre por fora na briga. Outra opção seria acionar Juan Alano, deslocando Diego Hernández para fazer a função do camisa 30. O eleito para o posto formará o ataque com Clayson e Perotti.
O Sport é o sexto colocado da Série B, com 35 pontos. O Avaí é o 17º, com 23. No primeiro turno, na Ilha do Retiro, as equipes empataram em 2x2. Na ocasião, o time rubro-negro era comandado pelo técnico Márcio Goiano. Os gols dos pernambucanos foram marcados por Carlos De Pena e Barletta.
Desistiu
O Sport estava acertado com o atacante Alex Bruno, do ASA, mas o destino do jogador será outro time rubro-negro. O Vitória surgiu em meio à negociação e conseguiu o empréstimo do atleta até o fim da temporada.
“Hoje é dia de agradecer. Alex Bruno chegou, vestiu a camisa do gigante e deixou seu nome marcado na história do ASA. Artilheiro do Alvinegro e entre os principais goleadores do Brasil na temporada, foi decisivo dentro de campo e peça fundamental na nossa caminhada rumo ao tão sonhado acesso à Série C”, informou a nota oficial do ASA.
“Agora, Alex segue para um novo desafio, defendendo o Vitória-BA na Série A do Campeonato Brasileiro, por empréstimo com opção de compra. E o ASA só pode desejar que essa nova etapa seja tão grande quanto tudo aquilo que ele construiu aqui”, completou.
O atacante já balançou as redes 24 vezes na temporada e chegaria para ser um opção a Perotti, artilheiro do Sport na Série B, com 24 gols. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro em 2026 fecha no dia 11 de setembro.
Ficha técnica
Avaí
Bruno Ferreira; João Vitor, Jefferson, Allyson, Reynaldo e William; Luiz Henrique, Paulo Vitor e Léo Chú; Thayllon e Felipe Vizeu. Técnico: Allan Aal
Sport
Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Kayky e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Marlon Douglas, Perotti e Clayson.
Local: Ressacada (Florianópolis/SC)
Horário: 19h30
Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)
Transmissão: ESPN