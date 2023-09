Avaí x Sport: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do duelo pela Série B

A- A+

Depois das vitórias contra ABC e Londrina, o Sport entra em campo, nesta sexta-feira (29), para mais um duelo de opostos na Série B. Às 19h, visita o Avaí, na Ressacada, pela 30ª rodada. Enquanto o time pernambucano é o vice-líder com 53 pontos e torce por um tropeço do Vitória para chegar à liderança, os catarinenses estão na porta do Z-4, na 16ª posição, com 30.

Pelo lado do time da casa, o técnico Eduardo Barroca terá duas baixas para a partida. No revés sofrido para o Juventude, em Florianópolis, na última rodada, o treinador viu o lateral-direito Igor Inocêncio e o atacante Jael serem expulsos. No setor defensivo, Thales Oleques deve ocupar o espaço vago.

Já na frente, a ausência do ex-Náutico será menos sentida, uma vez que o centroavante é considerado reserva.

Pelo lado rubro-negro, Enderson Moreira pode contar com os retornos do zagueiro Rafael Thyere e do atacante Edinho. Da dupla, apenas o defensor deve figurar entre os titulares. A ausência fica por conta de Alan Ruiz, que recebeu o terceiro amarelo contra o Londrina.

Onde assistir?

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Prováveis escalações

Avaí

Igor Bohn; Thales Oleques, Alan Costa, Douglas e Cortez; Wellington, Fellipe Bastos e Rafael Gava; Pottker, Natanael e Poveda.

Sport

Dênis; Rosales, Sabino, Rafael Thyrre e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; João Peglow, Facundo Labandeira e Vagner Love.

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

