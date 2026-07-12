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futebol "Avaliação é a pior possível", lamenta Guilherme após derrota do Náutico Treinador lamentou falta de agressividade do time e citou "gol bisonho" que fez a equipe sair atrás do placar nos primeiros minutos de jogo

O técnico Guilherme dos Anjos não escondeu a insatisfação com a derrota do Náutico por 2x0 para o Avaí, na Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou a falta de agressividade do time e ainda chamou de “bisonho” o gol que o Timbu tomou ainda no começo do primeiro tempo.

“A avaliação é a pior possível. Os nossos primeiros minutos não estão positivos. Estatisticamente, nós estamos mal nesse quesito. Se eu não me engano, estamos na última colocação nisso. A gente vem consistentemente saindo atrás do placar. Hoje sofremos um gol bisonho”, afirmou.

O treinador também cobrou mais personalidade dos atletas. Com o resultado, o Náutico chegou ao sétimo jogo sem vitórias na Série B.

“Fomos pouco agressivos no fim das contas. Criamos mais, só que não adianta. Nós precisamos buscar alternativas para solucionar nossos problemas. Precisamos ter mais personalidade. Vamos trabalhar e ter o entendimento que só nós podemos modificar esse cenário”, indicou.

“Eu acho que faltou um pouco de personalidade, coragem mesmo da gente atacar um pouco mais o espaço. A gente conseguia chegar por fora, mas sem lucidez nenhuma. Sem colocar uma bola de qualidade na área. Sem conseguir achar esse último homem. Então, nós realmente não fomos eficientes nesse sentido”, completou.

O Náutico volta a jogar na próxima quinta-feira (16), às 20h, contra o CRB, no Rei Pelé.

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