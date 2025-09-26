A- A+

Futebol Avanços nos torneios continentais podem gerar até nove vagas na Libertadores através do Brasileirão Presença brasileira nas semifinais das competições podem transformar G6 até em G9

Principal país em número de representantes da Libertadores nos últimos anos, o Brasil mais uma vez se prepara para a possibilidade de levar até nove clubes para o principal torneio continental no próximo ano. Assim, é possível que o Brasileirão termine com um G9 garantindo uma vaga na competição, mas diversos resultados precisam acontecer para que o feito seja possível.

Segundo a Bola de Cristal do Brasileirão, ferramenta de previsões no futebol desenvolvida pelo Globo em parceria com a UFMG, os três primeiros colocados da tabela -- Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras -- tem cerca de 99,8% de probabilidade de terminar o campeonato na zona de classificação à Libertadores, ou seja, dentro do G6. Além disso, as equipes estão classificadas à semifinal do torneio continental -- no caso do rubro-negro e do alviverde -- e da Copa do Brasil, para o time mineiro.

Como os títulos das duas competições também garantem o passaporte para o principal torneio da América do Sul, as vagas obtidas pelo Brasileirão seriam destinadas aos próximos times com a melhor classificação, criando assim um G8. As duas últimas vagas, no entanto, garantem aos clubes a participação na pré-Libertadores, enquanto os seis restantes já iniciariam o torneio na fase de grupos.

Além do trio, o Atlético-MG também pode garantir uma vaga de maneira antecipada para a Libertadores, caso vença a Sul-Americana. Neste momento, no entanto, o time mineiro está na 16ª posição da tabela, na beira da zona de rebaixamento, e precisaria tirar uma diferença de oito colocações -- atualmente, são seis pontos que separam a equipe do Fluminense, oitavo colocado -- para forçar o G8 a virar G9. E a equipe tem ainda dois jogos atrasados para disputar, o que pode ajudar a encurtar a distância.

