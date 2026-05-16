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NBAE Avassalador, Oklahoma City Thunder tenta quebrar recorde de vitórias do Warriors de 2017 Capitaneada pelo astro Shai Gilgeous-Alexander, franquia segue invicta nos playoffs, com direito à duas séries vencidas por 4-0; uma delas eliminando os Lakers de LeBron James

Dois jogos em casa, dois jogos fora (ou vice-versa). Fechar uma série de sete jogos nos primeiros quatro, a famosa “varrida”, não é fácil nos playoffs da NBA. Mas o atual campeão, o Oklahoma City Thunder, já conseguiu duas vezes nesta temporada. Garantida na final da Conferência Oeste, a franquia agora mira, além do título, um recorde de menor número de derrotas, que é dos Golden State Warriors.

Na campanha do título de 2017, os Warriors fecharam os playoffs com as 16 vitórias necessárias e apenas uma derrota. Stephen Curry, Klay Thompson e companhia varreram Portland Trail Blazers, Utah Jazz e San Antonio Spurs até a final com os Cleveland Cavaliers. Abriram 3 a 0 na série, mas perderam o jogo 4.

Na atual campanha, OKC já varreu Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, mas o alto nível do duelo entre os outros dois postulantes a finalista do Oeste indica que o caminho não será fácil. Enfrentará o San Antonio Spurs, que venceu a série com o Minnesota Timberwolves por 4 a 2.



Brilho do elenco de apoio

O Thunder manteve a espinha dorsal do elenco campeão na temporada passada: o armador Shai Gilgeous-Alexander, o ala-armador Jalen Willians e o ala-pivô Chet Holmgren. Principal candidato ao prêmio de MVP (melhor jogador) da temporada, Shai segue sendo líder e referência técnica da equipe que fez campanha de 64-18 e liderança no Oeste na temporada regular.

A diferença de 2025 para o de 2026 é o brilho do elenco de apoio, em especial o ala-armador Ajay Mitchell, terceiro jogador com a melhor média de pontos da equipe nos playoffs. São 18,8 por partida, atrás apenas dos 20,5 de Willians e dos 29,1 de Shai.

Mais perigoso no perímetro do que na temporada passada, o time tem vários jogadores com ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos: Jared McCain (54,2%), Jalen Willians (50%) e Cason Wallace (46,2%). Até o fechamento da edição, eram o melhor ataque dos playoffs, com 121,3 pontos por partida, à frente dos 120,4 pontos do New York Knicks, um dos finalistas do Leste.

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