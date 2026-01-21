Qua, 21 de Janeiro

Futebol

Avassalador, Sport goleia Decisão na Ilha do Retiro

Na estreia dos profissionais em 2026, Leão bateu time de Goiana por 5x0, pelo Campeonato Pernambucano

Barletta abriu o placar para o Sport contra o DecisãoBarletta abriu o placar para o Sport contra o Decisão - Foto: Paulo Paiva/SCR

O time principal do Sport finalmente estreou em 2026 e, diante de um Decisão completamente inofensivo, aproveitou para tirar o negativo do saldo de gols ao golear o adversário por 5x0, nesta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Os rubro-negros pularam para a terceira posição, com sete pontos. 

 

O jogo

Ninguém pode dizer que faltou vontade ao Sport já nos primeiros minutos. Logo de cara, Barletta já soltou a bomba de perna esquerda para testar o goleiro João Gabriel. O cartão de visita dos rubro-negros perante o Decisão.

Pressionando bem a saída de bola dos visitantes, o Sport dominava o jogo com tranquilidade. Pedro Martins, de longe, também esteve próximo de marcar, mas o goleiro do Decisão se esticou para salvar o time de Goiana. Minutos depois, o camisa 12 também fez boa defesa em cabeçada de Ramon.

A primeira boa chegada do Decisão foi aos 19 minutos. Quando conseguiu escapar da marcação rubro-negra, o time visitante encontrou Bambam pelo lado esquerdo. O atacante arriscou de longe e mandou por cima do gol.

Gols

O Decisão tentou, mas aos 26 minutos, a retranca ruiu. Gustavo Maia, com um passe de três dedos, achou Barletta na ponta direita. O atacante bateu cruzado e abriu o placar na Ilha do Retiro.

Halls, com um lançamento preciso, achou Gustavo Maia livre pela esquerda. O atacante cruzou para Barletta, que finalizou forte e carimbou o travessão. 

O Decisão respondeu em chute de longe que Halls espalmou com a ponta dos dedos. Depois, foi a vez de Gustavo Coutinho, que balançou as redes, mas o bandeira assinalou impedimento - o centroavante, porém, estava em posição legal. Antes do intervalo,  o Leão marcou mais um. Max cruzou, o zagueiro adversário falhou e Gustavo Maia fez 2x0.

No início do segundo tempo, o Sport ampliou ainda mais a vantagem. Max cruzou e Ajul completou para as redes. Daí por diante, com a vitória consumada, o Leão começou a testar mais peças, como o estreante Marlon e o prata da casa Augusto Pucci. 

Já não estava fácil para o Decisão e João Gabriel ainda piorou a situação. Ao repor mal a bola, o goleiro entregou nos pés de Felipinho, que teve tempo de entrar na área e dar uma cavadinha para transformar a vitória em goleada. Perto do fim, Zé Roberto, de pênalti, fechou o placar em 5x0. 

Ficha técnica

Sport 5

Halls; Matheus Alexandre, Marcelo Ajul, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel (Dedé), Pedro Martins (Augusto Pucci) e Max (Marlon); Barletta, Gustavo Maia (Micael) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Roger Silva

Decisão 0

João Gabriel; Kauan Diego, Rael, Ricardo Batista (Lipek) e Mateus Rodrigues; Eder Monteiro, Kayo Bahia e Fernando Portel (Alexandre); Matheus Mosquito (Richarles), Pablo (Henrique Araújo) e Bambam (Yan). Técnico: Kinho Forgiarini

Local: Ilha do Retiro
Árbitro: Tiago Nascimento. Assistentes: Dhiego Cavalcanti e João Henrique
Gols: Barletta (aos 26 do 1ºT), Gustavo Maia (aos 46 do 1ºT), Marcelo Ajul (aos 9 do 2ºT), Felipinho (aos 19 do 2ºT) e Zé Roberto (aos 39 do 2ºT)
Cartões amarelos: Felipinho (S); Henrique Araújo (D)
Público: 7.647 torcedores
Renda: R$ 185.430,00

