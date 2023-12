A- A+

HOMENAGEM Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube: lei municipal muda nome da via no Recife Projeto apresentado pelo vereador Romerinho Jatobá dividiu parlamentares durante discussões

Uma lei municipal renomeou a avenida Beberibe para a avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube, em homenagem ao Tricolor do Arruda. O texto saiu no Diário Oficial da capital pernambucana do último sábado (16).

De autoria do vereador Romerinho Jatobá, o projeto de lei foi centro de debates na Câmara Municipal do Recife e dividiu opiniões entre os parlamentares.

“O Santa Cruz é um clube centenário e com mais de seis milhões de torcedores”, defendeu o vereador durante as discussões.

Por outro lado, o vereador André Régis foi contra a proposta. “Por questão de um entendimento mais amplo, não sou favorável à alteração de nomes, simplesmente acrescentando uma extensão. De acordo com a Lei Orgânica, a alteração deve passar pelo Instituto Geográfico de Pernambuco. A história da cidade precisa ser preservada”, ressaltou.

Já o vereador Almir Fernando (PCdoB), que faz parte da Comissão de Legislação e Justiça, explicou que o parecer foi baseado na Lei Orgânica. Apesar do debate, a votação do projeto acabou sendo adiada a pedido do próprio autor.

Estádio do Arruda, onde o Santa Cruz manda os seus jogos (Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco)

A lei publicada no Diário Oficial, de número 19.158, afirma que "denominar-se-á 'Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube' a Avenida Beberibe, localizada entre a Estrada de Belém, no Bairro Encruzilhada, e a Rua Uriel de Holanda, no Bairro Beberibe".

O texto legislativo, sancionado pelo prefeito João Campos, está em vigor. Ou seja, a avenida já tem o novo nome.

