Futebol Avião que levaria Náutico até São Paulo apresenta problema e decolagem é abortada Delegação alvirrubra enfrenta o São Bernardo, sábado (23), pela Série C do Campeonato Brasileiro; previsão do novo voo é para início da noite

O avião que levaria a delegação do Náutico para São Paulo, onde a equipe enfrenta o São Bernardo/SP, sábado (23), pela Série C do Campeonato Brasileiro, teve um problema técnico e precisou abortar a decolagem na manhã desta sexta-feira (22). A aeronave sairia do Aeroporto dos Guararapes, no Recife, em direção ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.





O comandante reportou à torre de controle que a manobra foi necessária por conta do acendimento de uma luz de atualização do sistema da aeronave. Nesses casos, a decisão é abortar a decolagem por questões de segurança.

A comissão técnica do Náutico e os demais passageiros que estavam no avião desembarcaram e a previsão é de que o novo embarque aconteça no início da noite. Após chegar em São Paulo, os alvirrubros seguirão de ônibus para São Bernardo, cidade que receberá o duelo.

O Náutico é o vice-líder da Série C, com 32 pontos. O São Bernardo é o quinto colocado, com 29 pontos.

