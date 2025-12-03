A- A+

PREVISÃO Baba Vanga: previsão de vidente ligada ao sorteio da Copa de 2026 teria relação com alienígena Clarividente búlgara morta em 1996 teria previsto uma 'nova luz no céu' durante um grande evento global em 2025

A aproximação do sorteio da Copa do Mundo de 2026 reacendeu uma das previsões mais comentadas atribuídas à vidente búlgara Baba Vanga, morta em 1996.

Seguidores da mística afirmam que uma profecia sobre uma “nova luz no céu” em 2025 — que marcaria um suposto contato entre humanos e vida extraterrestre — poderia se concretizar durante o evento da Fifa, que será transmitido nesta sexta-feira, em Washington D.C., para até 300 milhões de espectadores.

De acordo com o Daily Mail, Baba Vanga, que se tornou figura cultuada entre teóricos da conspiração por previsões associadas ao 11 de Setembro e à pandemia de Covid-19, nunca deixou registros escritos. Suas supostas visões foram documentadas por familiares e seguidores após sua morte e são frequentemente criticadas por falta de precisão e interpretações posteriores.

Entre elas está a de que, em 2025, uma luz incomum surgiria no céu durante um grande evento global, permitindo que a humanidade “não tivesse mais medo do desconhecido”

A ausência de detalhes fez com que diversas cerimônias e competições fossem associadas à previsão — incluindo o Super Bowl, em fevereiro, onde nada ocorreu.

O sorteio da Copa, que definirá os 12 grupos do torneio disputado em EUA, Canadá e México, será o evento televisivo mais assistido deste mês. Embora não seja um evento esportivo em si, a cerimônia costuma mobilizar audiências globais e é vista por seguidores da vidente como a “última chance” de sua profecia se cumprir antes da virada para 2026.

A duração de cerca de uma hora e a participação de figuras do futebol mundial reforçam o interesse popular, criando o cenário ideal para especulações nas redes sociais.

A associação da profecia ganhou força após internautas relacionarem o evento ao objeto interestelar 3I/ATLAS, que fará sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro.

A NASA, porém, classifica o corpo celeste como um cometa inofensivo e sem qualquer característica que sugira origem artificial.

Outras teorias apontam para chuvas de meteoros, auroras boreais e até a esperada supernova de T Coronae Borealis — que pode se tornar visível da Terra. Nenhuma delas tem previsão específica para coincidir com o sorteio da FIFA.

